Боец Top Dog Евгений Шишков – новый амбассадор Olimpbet

Букмекерская компания Olimpbet представляет нового амбассадора из бойцовского промоушена Top Dog.

Евгений «Шиша» Шишков ярко дебютировал в лиге в декабре 2021 года. Он победил Андрея «Белого» Акимова на Top Dog Prospect и сразу же попал в основной промоушен. В 2022 году «Шиша» провел три боя и все завершил досрочно. Он нокаутировал Ахмета Матиева, Ису «Тандовского» Исаева и Алексея «Мельника» Мельникова. Шишков – один из ярчайших бойцов Top Dog, который в ближайшее время сможет претендовать на поединок за чемпионский перстень.

«Я рад стать частью команды Olimpbet. Круто, что компания развивает разные виды единоборств, в том числе продвигает кулачные бои – по-настоящему мужской и брутальный вид спорта. Надеюсь, вместе мы сделаем кулачку еще популярнее. Уверен, что успех неизбежен!» – прокомментировал подписание договора Шишков.

«Шиша» стал шестым амбассадором Olimpbet из промоушена Top Dog. С компанией уже сотрудничают Наим «Самурай» Давудов, Сергей «Кратос» Калинин, Влад «Орловский бриллиант» Туйнов, Валерий «Орел» Особов и Николай «Чибис» Чибисов.