Olimpbet Московский Кубок Селебрити: превью 1-го тура

Букмекерская компания Olimpbet, которая в этом году стала титульным спонсором МКС, рассказывает о первых матчах турнира.

4 августа на «Сапсан Арене» стартует третий Московский Кубок Селебрити (МКС). В 18:30 «Деньги» и «Рома» сыграют в матче-открытии, а в 20:45 на поле выйдут одни из главных фаворитов: 2Drots и «Бей Беги». За всеми матчами турнира в прямом эфире можно следить на YouTube-канале Olimpbet МКС.

«Деньги» – «Рома»: чемпион первого турнира против дебютанта

«Рома» выиграла дебютный МКС и теперь по умолчанию считается фаворитом. Летом команда усилилась Александром Филимоновым и Аланом Гатаговым: первый будет тренировать, второй – играть. Ждать ли от парней из «Ромы» повторения финта Гатагова – неизвестно, но за плей-офф точно поборются.

«Деньги» существуют уже больше года, но за это время команда Нечая практически не играла на серьезных турнирах. Клуб делает упор на медийность, но непосредственно на поле не впечатляет. Например, в последнем товарищеском матче команда проиграла «Бей Беги» со счетом 1:3.

2Drots – «Бей Беги»: встреча двух претендентов на титул

Жеребьевка Olimpbet МКС получилась хайповой, потому что столкнула в одном квартете главных фаворитов: «Амкал», 2Drots и «Бей Беги». Две последние команды встретятся друг с другом в первом туре.

2Drots – действующие финалисты МКС и одна из самых известных медиафутбольных команд России. В прошлом году «дротсы» дошли до финала, но в упорной борьбе уступили «Амкалу» (0:2). В новом сезоне 2Drots рассчитывает выступить как минимум не хуже.

От «Бей Беги» можно ждать как уверенной победы, так и провала. Команда пока не провела ни одного официального турнира – футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев основали ее только в июле. В состав «Бей Беги» вошли бывшие футболисты Андрей Ещенко, Дмитрий Хомич, Сергей Самодин, Ника Плиев и другие. «Бей Беги» – сильнейшая команда турнира по именам, но ей может помешать несыгранность и сложная группа.