Букмекерская компания BetBoom продлила сотрудничество с медийной футбольной командой Broke Boys на один год

Букмекерская компания BetBoom объявила о продлении сотрудничества с командой медийного футбола Broke Boys. Впервые BetBoom заключил партнерство с Broke Boys в конце апреля 2022 года. В августе букмекер становится титульным партнером сроком на 1 год. 3 августа состоялось подписание договора и презентация новых игроков команды: Игоря Ознобихина, звезды канала ТНТ, и рэпера Николая Батурина. Торжественное мероприятие прошло в флагманском клубе BetBoom по адресу г. Москва, Новый Арбат, 17.

«Я честно скажу, в один момент я был на грани: после зарождения нашей команды и того успеха, которого мы добились за первые месяцы. Наших игроков и персонал начали хантить другие команды, переманивая их к себе, казалось что всё, проекту крышка. Но тут друзья из BetBoom в очередной раз поддержали нас в самый нужный момент: мы получили уверенность в завтрашнем дне и возможность развиваться во всех направлениях медийного футбола. Безумно рад быть частью большой семьи BetBoom и выражаю свою благодарность всем причастным», — поделился своими эмоциями Артём Кузьмин, блогер и сооснователь команды Broke Boys.

Сотрудничество сторон распространяется на все турниры команд: МФЛ (Медийная Футбольная Лига), МКС (Московский Кубок Селебрити) и последующие.

Broke Boys активно развивается: за сезон их телеграм-канал набрал почти 50 тысяч подписчиков, что больше, чем у многих клубов РПЛ, а youtube-каналы участников набрали более 30 миллионов просмотров. Состав команды регулярно дополняется новыми медийными личностями, так на поле в форме Broke Boys и BetBoom выйдет двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Хотелось бы поздравить ребят с подписанием новых участников команды. Мы безусловно рады нашему плодотворному сотрудничеству: в ближайшее время футболисты Broke Boys проведут челленджи с профессиональными хоккеистами из КХЛ И НХЛ в рамках BetBoom Camp, также мы планируем презентацию новой формы команды. Мы желаем успехов Broke Boys в новом сезоне МКС» — прокомментировал PR-директор BetBoom Михаил Даньшин.

Напомним, что в состав Broke Boys входят бывшие игроки РПЛ: Арсений Логашов, Виталий Дьяков, Сергей Давыдов, Георгий Тигиев. Главным тренером команды стал Антон Соснин, финалист Кубка России 2014/15.