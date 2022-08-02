Клиенты букмекеров ставят на выход ПСВ в следующий этап ЛЧ после матчей с «Монако»

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов встретятся «Монако» и ПСВ. Первый матч состоится 2 августа в Монте-Карло и начнется в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках своих клиентов на грядущую встречу.

Согласно оценке аналитиков PARI, шансы команд на выход в следующий раунд равны. Сделать ставку на проход как монегасков, так и нидерландского клуба можно по коэффициенту 1.90. Болельщики же предпочитают ПСВ: объем ставок на рынке прохода распределяется в пользу этой команды в соотношении 56% на 44%.

В то же время в первом матче аналитики отдают предпочтение Александру Головину и его одноклубникам и предлагают поставить на победу «Монако» с коэффициентом 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. Взять ПСВ в линии на PARI можно за 3.25 (около 30%). Коэффициент на ничью равен 3.65 (примерно 27%).

Клиенты PARI уверены в успехе «Монако» в первой игре: 75% от всего объема ставок на исход встречи сделано на хозяев поля, в то время как на ПСВ — всего 20%, а на ничейный исход — 5%.

Самая крупная ставка в линии на PARI на данный момент сделана на «проход» «Монако». Беттор поставил на это 150 000 рублей с коэффициентом 1.95.

«Монако» в самой концовке прошедшего чемпионата Франции упустил прямую путевку в Лигу чемпионов и теперь вынужден пробиваться в основной турнир через квалификацию. ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов, а на днях завоевал Суперкубок страны.