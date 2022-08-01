Ставки на победы ЦСКА и «Динамо» в BetBoom рассчитали как выигрышные. Акция «РПЛ 2:0» сработала дважды за тур!

В выходные акция «РПЛ 2:0» от букмекерской компании BetBoom сыграла дважды! Напомним, для участия в акции пользователям необходимо сделать прематч-ставку на победу одной из команд в матчах Российской Премьер-Лиги в BetBoom. Ставка автоматически рассчитывается как выигрышная, если команда, на победу которой была сделана ставка в прематче, будет вести с разницей в 2 мячя

В субботу прошел первый за 21 год домашний матч «Факела» в РПЛ — огромное событие для Воронежа. На матч с «Динамо» поддержать родную команду пришло почти 20 тысяч болельщиков. Поддерживали матч своими ставки и беттеры BetBoom, в общей сложности количество ставок на матч «Факел» — «Динамо» составило 6,25% от общего объема ставок на футбол в этот день. «Динамо» вело 2:0 по итогам первого тайма, но растеряло преимущество – 3:3. Самый большой выигрыш на субботнем матче составил 220 000 рублей с коэффициентом 2.20 на П2.

Следующим победным матчем для клиентов BetBoom стало соперничество «Нижнего Новгорода» и ЦСКА 31 июля. Московский клуб вел со счетом 2:0, а итоговый счет встречи 2:2. BetBoom выплатил ставки на победу ЦСКА как выигрышные – самая крупная составила 150 000 рублей.

Акция «РПЛ 2:0» продлится до конца сезона, она проводится только на сайте и в мобильных приложениях BetBoom. В рамках данной акции ставка рассчитывается как выигрышная, если команда, на победу которой была сделана ставка в прематче, будет вести с разницей в 2 мяча.