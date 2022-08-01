Звёзды большого спорта собрали более миллиона рублей для Фонда «Созвездие Добра»

Коньки Алины Загитовой, ужин с Марией Орзул, жилетка Александра Большунова и толстовка Виктора Гусева – стали самыми дорогими лотами благотворительного аукциона «Гольф во благо», организованного БК «Лига Ставок» и Федерацией гольфа Московской области в поддержку Фонда «Созвездие Добра».

Благотворительный аукцион «Гольф во благо» – YouTube

28 июля в подмосковном гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо», посвященный сбору средств на строительство спортивной площадки для детей-сирот из Приволжского детского дома в Казани. Большинство лотов предоставили и лично презентовали друзья и амбассадоры «Лиги Ставок» – Олимпийские чемпионы Алина Загитова, Артур Далалоян, Александр Большунов, Евгений Рылов.

«Хочу поблагодарить Фонд «Созвездие Добра» за возможность делать добрые дела, особенно которые касаются детей. Спорт развивает характер, целеустремленность, учит нас бороться со всеми недугами, неудачами, сопротивлениями. И мне очень хочется, чтобы спортивная площадка появилась у детей как можно скорее», – представляя свой лот на сцене, отметил гимнаст Артур Далалоян.

«Фартовая» куртка с Олимпийских игр-2020 в Токио, где Далалоян завоевал золотую медаль, ушла за 90 тысяч рублей.

Международный лот – футболку с подписями именитых гонщиков Формулы-1 презентовала Первый вице-президент БК «Лига Ставок», учредитель Благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

«Этот лот появился благодаря моим детям, которые специально для аукциона собирали подписи на Гран-При в Баку этим летом. Они искренне хотели внести свой вклад в дело Фонда и помочь детям, нуждающимся в поддержке и нашем внимании», – рассказала Ольга Журавская. Эксклюзивную футболку выкупили за 80 тысяч рублей.

Фигурные коньки 36 размера с подписью Олимпийской чемпионки Алины Загитовой были проданы за 150 тысяч рублей.

«Сегодня мы делаем благое дело — помогаем детям. В прошлом мне Казань помогла стать олимпийской чемпионкой. Поэтому я считаю нужным помочь детям, чтобы у них была спортивная площадка», – сказала со сцены Загитова.

Большой интерес у публики вызвали также и лоты ведущих аукциона – Виктора Гусева и Марии Орзул. Гусев продал свою толстовку с Олимпиады-2004, в которой вел эфиры в студии Первого канала в Афинах, за 140 тысяч рублей. Ужин со звездой Матч-ТВ Марией Орзул ушел за 200 тысяч рублей.

Напомним, что на аукционе также были проданы футбольный мяч с автографом легенды «Спартака» Евгения Ловчева, майка русского бомбардира №1 НХЛ Кирилла Капризова, шайба с автографом неподражаемого хоккеиста Владислава Третьяка, стартовая жилетка олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова, победная шапочка пловца Евгения Рылова.