Букмекерская компания Фонбет сообщает о начале партнерства с футбольным клубом «Химки»

Согласно условиям соглашения, логотип компании в текущем сезоне будет размещен на игровой и тренировочной форме подмосковной команды, а также на трибунах «Арены Химки».

Алина Якиревич, директор по маркетингу Фонбет: Рады приветствовать Химки в нашей большой спортивной семье Фонбет. Таким образом, мы усиливаем свое присутствие в регионе и главной футбольной лиге страны. «Химки» для нас прекрасная возможность для работы с новой аудиторией. Мы запланировали интересные маркетинговые активности, которые будут направлены в том числе и на увеличение базы болельщиков «Химок».

В свою очередь, Дмитрий Ульянов отметил: «Мы рады начать сотрудничество с БК Фонбет— это сильный и успешный партнер, который уже давно зарекомендовал себя на российском рынке и хорошо известен за рубежом. Это партнерство даст футбольному клубу «Химки» новые возможности для развития. Фонбет быстро и качественно развивается в медиасфере, а также уделяет большое внимание социальным проектам. Уверен, благодаря новому партнерству мы шагнем на новый уровень и проведём ряд интересных взаимовыгодных активностей в этом сезоне».