ФК «Химки» и PARI приостанавливают сотрудничество

Перед стартом сезона между ФК «Химки» и букмекерской компанией PARI было заключено соглашение о партнерстве, которое включало в себя опцию приостановки сотрудничества.

Активировать данную опцию представители клуба могли в случае получения предложения о сотрудничестве от другой компании в рамках форматов, необходимых ФК «Химки» для реализации стратегических планов и задач. Мы объявили о пролонгации сотрудничества на старте сезона, что, в свою очередь, позволило бы команде получить дополнительные средства, а нам сохранить одного из ключевых партнеров в высшем футбольном дивизионе.

За время нашего партнерства у нас сложились хорошие рабочие отношения, что позволило реализовывать самые смелые задачи. Мы готовы сотрудничать с командой в будущем, если представится такая возможность.

Желаем ФК «Химки» успехов в текущем сезоне.