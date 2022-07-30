PARI оценил шансы Холланда и Нуньеса забить в Суперкубке Англии

30 июля «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» откроют новый футбольный сезон в Англии матчем за Суперкубок Англии. Букмекерская компания PARI предложила своим клиентам выбрать расширенную линию на этот поединок.

По оценке трейдеров PARI, шансы того, что звездный новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд сумеет отличиться в своем первом официальном матче за команду в борьбе за Суперкубок Англии, оцениваются коэффициентом 1.50. Сделать ставку на то, что уругваец Дарвин Нуньес, пополнивший ряды топ-форвардов «Ливерпуля», также забьет гол в грядущей игре, можно по коэффициенту 1.75.

Вероятность того, что зрители увидят голы и Холланда, и Нуньеса, оценивается коэффициентом 5.00.

Отметим, что аналитики не видят в матче явного фаворита. На то, что победу в основное время одержит команда Пепа Гвардиолы, дают коэффициент 2.40, на триумф «Ливерпуля» — 2.80. Взять ничью в основное время в линии на PARI можно за 3.60.

В прошлом сезоне «Сити» всего на очко опередили команду Юргена Клоппа в АПЛ. «Красные» же взяли кубок Англии и Кубок лиги, а также дошли до финала Лиги чемпионов.