БК LEON и ФК Сочи продлили соглашение ещё на 1 год

БК “Леон” остается с ФК “Сочи” еще на 1 год.

Букмекерская компания “Леон” и футбольный клуб “Сочи” продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом объявили на пресс-конференции, которая прошла 30 июля в преддверии матча с ФК “Ахмат”. Впервые стороны стали партнерами в прошлом сезоне, по его итогам которого ФК “Сочи” впервые в своей истории выиграли серебряные медали чемпионата России.

В новом сезоне стороны будут использовать совершенно другой подход к сотрудничеству. Для этого в новом договоре предусмотрено расширение пакета опций. БК LEON будет максимально представлена на офлайн- и онлайн-носителях, также для болельщиков клуба будут проходить специальные акции. В рамках соглашения партнеры планирую делать упор на реализацию digital-активностей, тем самым увеличивая медийную представленность клуба.

Помимо этого на пресс-конференции обсудили итоги стартовых туров чемпионата России. Под руководством обновленного тренерского штаба “Сочи” одержал победу над московским “Торпедо” и сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице. В настоящий момент команда набирает обороты, идет плановое усиление игры на каждой позиции и в ближайшее время ФК “Сочи” планирует вернуться на первые позиции.

Цитата БК LEON: “Для нас важно оставаться прогрессивной компанией. Именно поэтому мы регулярно работаем над улучшением нашего продукта, придумываем новые акции, а недавно наш сайт был признан лучшим сайтом среди букмекерских компаний. Сейчас на рынке очень высокая конкуренция, в работе важна каждая деталь. Чтобы быть яркими и заметными, нужно выделяться, поэтому мы продолжаем работать с таким сильным партнером как ФК “Сочи”. Уверен, что сможем реализовать много достойных спецпроектов. Не будем отсиживаться где-то в стороне, а продолжаем работу с клубом и дарим новые эмоции болельщикам.

Цитата ФК Сочи: “Третий сезон в Премьер-лиге оказался самым успешным в истории всего сочинского футбола. И на гребне успеха мы всегда благодарны нашим надежным партнерам, которые оставались с нами в любые моменты успехов и неудач. БК Леон – одна из таких компаний, благодаря поддержке которой нам удается решить наряду со спортивными и свои коммерческие цели. Я очень рад, что в сезон 22-23 мы входим рука об руку с БК LEON! “