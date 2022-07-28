Фонбет дает возможность выиграть перчатки вратаря «Локомотива»

На YouTube-канале популярного блогера Евгения Спирякова при поддержке букмекерской компании Фонбет вышла «Битва вратарей».

Вызов голкиперам столичного «Локомотива» Даниилу Худякову и Андрею Савину бросили вратарь ФК «Реалити» Джуси Кипер и вратарь «Амкала» Александр Маменко. Удалось ли игрокам медийных футбольных клубов составить конкуренцию профессионалам? Узнаете из свежего выпуска на канале “Gloves N`Kit”!

Голкипер «Локо» Даниил Худяков готов подарить любому из вас свои игровые перчатки, если вы правильно ответите на вопрос о том, кто был кумиром Дани в детстве? Ссылка на участие в розыгрыше – в описании под роликом. Победитель будет определен случайным образом из всех правильно ответивших на вопрос Худякова. Итоги розыгрыша – в следующих выпусках Жени Спирякова!