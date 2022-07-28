Благодаря проекту «Доступный спорт с детства» от BetBoom, дети из школы во Владикавказе смогут заниматься спортом с новым инвентарем

Несмотря школьные летние каникулы, BetBoom продолжает дарить спортивный инвентарь в рамках благотворительного проекта «Доступный спорт с детства». В этот раз букмекер помог школе из Владикавказа.

Владимир Кибизов, учитель физкультуры ЦО «Интеллект» города Владикавказ, рассказал, почему школе было важно получить новый инвентарь: «На базе нашего учебного учреждения проводятся дополнительные занятия по футболу, баскетболу, волейболу. Занимается большое количество детей. Поэтому для нас было важно получить спортивный инвентарь, так как его постоянно не хватает. А учитывая, что новые мячи хорошего качества, думаю, они смогут прослужить дольше, чем те, что у нас есть сейчас».

В стандартный набор инвентаря входят 10 футбольных, баскетбольных, волейбольных мячей, матов, скакалок, обручей, волейбольная сетка и два баскетбольных щита.

«В августе нашему благотворительному проекту исполняется три года. За это время мы смогли помочь 26 школам в разных уголках России, но количество заявок увеличивается с каждым днём. Мы рады, что смогли сделать ещё одну школу лучше!» − поделился своими эмоциями Михаил Даньшин, PR-директор BetBoom

Принять участие в благотворительном проекте от BetBoom может любая школа из России. Для этого нужно заполнить заявку по ссылке. В ней нужно указать город, количество учеников и прикрепить фотографии спортивного зала и инвентаря. Победитель определяется каждый месяц, а все результаты публикуются на сайте.