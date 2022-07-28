Сайт BetBoom получил серьезное обновление: добавили светлую тему, прокачали мобильную версию и предоставили еще больше трансляций

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На днях букмекерская компания BetBoom представила обновленную версию сайта BetBoom.ru, где добавила возможность пользователю выбрать светлую или темную тему, а также объединили  историю всех ставок пользователя в одном разделе: здесь клиент сможет найти исход события, выигрыш, выкуп ставки, больше нет необходимости искать ставки по разным разделам.

Одним из основных преимуществ обновления стала разработка PWA — полноценного мобильного приложения внутри мобильного сайта. Больше не нужно скачивать приложение из сторонних магазинов, никаких дополнительных обновлений — плавный интерфейс в вашем любимом браузере (и даже push-уведолемления!), удобная ссылка на экране мобильного устройства с высокой скоростью работы сайта.

“Мы сделали качественный сервис, который позволит клиентам наслаждаться процессом игры. Разработка — это 70% улучшения продукта и только 30% новых фич. Если регулярно не модернизировать свой продукт, ты быстро станешь нерелевантным”, —  рассказывает Виктория Качайкина, глава продуктового отдела BetBoom.

Также пользователям сайта стало доступно на 40 000  различных спортивных событий больше и их общее число возросло до 102 000! Напомним, что команда разработки и онлайн продукта BetBoom была отмечена наградой за лучшее мобильное приложение 2021 года по версии AdIndex.

 

 

 