BetBoom становится генеральным партнером «Ростова». Это третий актив букмекера в Премьер-лиге

BetBoom объявляет о заключении партнерства с футбольным клубом «Ростов». Букмекер становится генеральным партнером сроком на четыре сезона. Сотрудничество распространяется не только на команду РПЛ, но и на женскую футбольную команду «Ростов», а также на мужской молодежный состав клуба.

«Июль выдался богатым на новые спонсорские соглашения. «Ростов» становится третьим клубом, который мы будем поддерживать в Премьер-лиге. Третьим по хронологии, но не по значению. «Ростов» выигрывал Кубок России, участвовал в Лиге чемпионов. Вместе мы сможем достичь новых высот. Желаю «Ростову» удачного сезона!», – заявил Президент BetBoom Константин Макаров.

«Мы рады объявить о партнерстве с «Ростовом» – клубом с богатой историей, который своей игрой привлекает даже нейтральных зрителей. В прошлом году матчи «Ростова» стали самыми результативными в лиге, в них было забито почти 100 мячей. Уверен, в новом сезоне игра станет еще ярче, а мы вдобавок к этому создадим классную атмосферу футбольного праздника на «Ростов Арене», сообщил Руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов.

Другими партнерами BetBoom в Премьер-лиге являются «Оренбург» и «Урал». Также букмекер является спонсором Всероссийской Федерации Волейбола и команды Broke Boys, выступающей в Медиалиге.