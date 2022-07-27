Olimpbet вернет 20% от ставки на бой Анкалаев – Смит

В ночь с 30 на 31 июля Магомед Анкалаев встретится с Энтони Смитом. Бой пройдет в Далласе на турнире UFC 277. Поединок россиянина против американца откроет главный кард.

Букмекерская компания Olimpbet запустила акцию к одному из главных боев лета. Olimpbet вернет 20% от суммы ставки на победу Анкалаева, если он проиграет или поединок завершится вничью. В акции участвуют непроданные ординары на победу россиянина и экспрессы, в которых есть такая ставка.

Анкалаев – один из главных полутяжеловесов UFC. Россиянин неудачно начал карьеру в промоушене, проиграв в первом же поединке. Но затем Анкалаев выиграл в восьми боях подряд и поднялся на четвертое место в рейтинге UFC. По мнению американских СМИ, если россиянин победит в следующем поединке, то станет главным претендентом на титульный бой.

Смит – ветеран UFC. Американец провел 13 боев в промоушене, одержал 9 побед и потерпел 4 поражения. В 2019 году он даже дрался за чемпионский пояс, но единогласным решением уступил Джону Джонсу. Смит победил в трех последних боях, но на этом отрезке не встречался с топами. Никто из соперников американца не входил в топ-10 рейтинга полутяжеловесов.

Анкалаев будет фаворитом боя со Смитом, но Olimpbet застрахует своих клиентов на случай сенсации. Делайте ставку на победу россиянина, а если он не выиграет, то компания вернет 20%.