Календарь Olimpbet МКС: «Амкал» и 2Drots закроют групповой этап 20 августа

Стал известен календарь нового сезона Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). Групповой этап стартует 4 августа, а завершится 20 августа. Все матчи пройдут на «Сапсан Арене».
Расписание группового этапа Olimpbet МКС
- Деньги – Рома, 4 августа, 18:30
- 2Drots – Бей Беги, 4 августа, 20:45
- Reality – Броуки, 5 августа, 18:30
- Амкал – Матч ТВ, 5 августа, 20:45
- Рома – Reality, 10 августа, 19:30
- Деньги – Броуки, 10 августа, 21:45
- Амкал – Бей Беги, 11 августа, 19:30
- 2Drots – Матч ТВ, 11 августа, 21:45
- Деньги – Reality, 19 августа, 19:30
- Бей Беги – Матч ТВ, 19 августа, 21:45
- Рома – Броуки, 20 августа, 19:30
- Амкал – 2Drots, 20 августа, 21:45
Полуфиналы состоятся 26 августа, а финал, игра за 3-е место и «Матч всех звезд» – в начале сентября. Точные даты решающих встреч появятся позже.
На всех играх турнира ожидается аншлаг, поэтому попасть на медиафутбольную Лигу чемпионов – задача со звездочкой. Но букмекерская компания Olimpbet прибережет для своих клиентов лучшие места и разыграет билеты на все матчи турнира. Следите за новостями компании в соцсетях Olimpbet и Olimpbet МКС.