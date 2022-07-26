Календарь Olimpbet МКС: «Амкал» и 2Drots закроют групповой этап 20 августа

Стал известен календарь нового сезона Olimpbet Московского Кубка Селебрити (Olimpbet МКС). Групповой этап стартует 4 августа, а завершится 20 августа. Все матчи пройдут на «Сапсан Арене».

Расписание группового этапа Olimpbet МКС

Деньги – Рома, 4 августа, 18:30

2Drots – Бей Беги, 4 августа, 20:45

Reality – Броуки, 5 августа, 18:30

Амкал – Матч ТВ, 5 августа, 20:45

Рома – Reality, 10 августа, 19:30

Деньги – Броуки, 10 августа, 21:45

Амкал – Бей Беги, 11 августа, 19:30

2Drots – Матч ТВ, 11 августа, 21:45

Деньги – Reality, 19 августа, 19:30

Бей Беги – Матч ТВ, 19 августа, 21:45

Рома – Броуки, 20 августа, 19:30

Амкал – 2Drots, 20 августа, 21:45

Полуфиналы состоятся 26 августа, а финал, игра за 3-е место и «Матч всех звезд» – в начале сентября. Точные даты решающих встреч появятся позже.

На всех играх турнира ожидается аншлаг, поэтому попасть на медиафутбольную Лигу чемпионов – задача со звездочкой. Но букмекерская компания Olimpbet прибережет для своих клиентов лучшие места и разыграет билеты на все матчи турнира. Следите за новостями компании в соцсетях Olimpbet и Olimpbet МКС.