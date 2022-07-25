БК «НН» сменит название на «Пари Нижний Новгород»

Букмекерская компания PARI и баскетбольный клуб «Нижний Новгород» пролонгировали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания становится титульным партнером команды.

Новый сезон баскетбольный клуб начнет под названием «Пари Нижний Новгород». Вместе со сменой названия преобразится и фирменный стиль клуба, включая логотип и игровую форму.

Партнеры уже успели реализовать ряд ярких проектов, получивших отклик у болельщиков. На грядущий сезон запланирован целый ряд совместных акций PARI и БК «Пари НН», активностей и мероприятий для болельщиков, а также социальных и благотворительных проектов.

Новый контракт знаменует собой выход на качественно новый уровень взаимодействия. БК «Пари Нижний Новгород» получил существенную спонсорскую поддержку от PARI в дополнение к выделенным средствам от действующих партнеров и правительства Нижегородской области.

В июне PARI расширила партнерство с футбольным клубом из Нижнего Новгорода до статуса стратегического. В рамках нового контракта ФК «Нижний Новгород» был переименован в «Пари Нижний Новгород» («Пари НН»).

Руслан Медведь, CEO PARI:

“Мы стали титульным партнером баскетбольного клуба «Нижний Новгород». Этот шаг выведет наше сотрудничество на новый уровень и позволит воплотить в жизнь смелые идеи. Нижний Новгород – очень важный для нас город, где мы активно развиваем спорт вместе с местными командами. Недавно мы упрочили отношения с футбольным клубом, и теперь бренд PARI будет интегрирован еще и в название баскетбольной команды. Все это создают единую, мощную синергию нижегородских спортивных клубов и нашей компании. Уверен, что перед нами открываются огромные возможности для реализации самых ярких и значимых проектов”.

Сергей Панов, Президент БК «Пари Нижний Новгород»:

“Привлечение частных средств – одна из важнейших задач в деятельности нашего клуба, и в этой связи мы благодарны компании PARI и правительству Нижегородской области за внимание к нашему спорту и желание развивать профессиональный баскетбол в регионе. Наш новый контракт говорит о том, что мы одинаково смотрим на концепцию роста и процветания профессионального баскетбола в России.

В истории нашего клуба уже были периоды, когда в названии команды звучал спонсор, оказывающий ключевую поддержку. Смена названия не должна пугать, наоборот, она знаменует собой перспективы к новым успехам в Единой Лиге ВТБ. Я уверен, что совместно с PARI наш клуб сможет выйти на новый уровень работы с аудиторией, что очевидно приведет и к улучшению спортивных результатов”.