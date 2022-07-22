Astrabet вернёт до 9999 руб. с пари на матч «Краснодар» — «Спартак»

Чемпионат России потихоньку набирает обороты, и уже в субботу нас ожидает топовое противостояние! «Краснодар» сыграет против «Спартака». Игры между данными командами всегда очень яркие и непредсказуемые, поэтому Astrabet застраховал пари игроков на этот матч!

Для получения промокода с бонусной суммой необходимо заключить одно пари от 500 рублей на матч «Краснодар» — «Спартак». Учитывается только первое пари, заключенное Игроком с момента начала действия данного предложения. В случае, если пари будет признано Организатором азартных игр проигрышным, Игроку будет предоставлен промокод на бонусную сумму, равную 10% от суммы этого пари. Максимальный размер такой бонусной суммы не может превышать 9 999 бонусных рублей.

Подробные условия акции «Страховка пари» размещены на сайте Организатора азартных игр.

Astrabet желает всем удачной игры!