Olimpbet – титульный спонсор Московского Кубка Селебрити 2022

Olimpbet и Московской Кубок Селебрити (МКС) подписали договор о сотрудничестве на новый сезон. Турнир, в котором сыграют главные медиафутбольные команды, сменит название на Olimpbet Московский Кубок Селебрити и скоро представит обновленный логотип.

Olimpbet Московский Кубок Селебрити – это любительский турнир, который в 2020 году организовал блогер Герман «El Classico» Попков. В кубке участвуют команды, составленные из звезд: блогеров, актеров, певцов, комиков, бывших футболистов.

МКС – яркий и хайповый проект с принципиальными противостояниями, яркими личностями и, главное, крутым футболом. За два года Кубок селебрити собрал мощную фан-базу и привлек больше внимание, чем некоторые команды РПЛ. В прошлом сезоне пресс-конференции, обзоры и записи матчей турнира собрали суммарно более 30 миллионов просмотров в YouTube.

«В последнее время лиги с участием селебрити получают огромную популярность, – отметил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. – Количеству людей на матчах МКС и просмотрам игр в YouTube позавидовали бы даже команды из чемпионата России. Olimpbet продолжает заходить в не совсем классические спортивные проекты и теперь поддержит яркий любительский футбол. Очень рады, что организаторы МКС выбрали нас, хотя у них были предложения и от других букмекеров. Особенно ценно, что в подписании контракта ключевую роль сыграла не цена, а наша обоюдная заинтересованность в сотрудничестве и похожие принципы работы. Надеемся, что новый сезон получится ярким и запоминающимся, а Olimpbet будет долго и плодотворно работать с МКС».

«Мы очень рады начать сотрудничество с Olimpbet и благодарим компанию за то, что они поддерживают медийный футбол, – прокомментировал подписание договора Герман Попков. – Olimpbet уже показал себя как надежный стратегический партнер турнира, и мы уверены, что вместе с компанией Olimpbet МКС выйдет на новый уровень в этом году».

В новом сезоне Olimpbet МКС сыграют восемь лучших команд, которые поборются за победу в медийной Лиге чемпионов. Olimpbet воодушевлен новым сотрудничеством и готовит нестандартные активации для болельщиков. Некоторые розыгрыши и форматы станут уникальными для российского футбола.

Olimpbet МКС запустил отдельные каналы в социальных сетях. Впервые все матчи будут транслироваться в прямом эфире на YouTube, там же появятся хайлайты игр и записи пресс-конференций. Жеребьевка нового турнира состоится в пятницу.