Astrabet страхует пари на матч «Ференцварош» — «Слован»

Квалификация Лиги чемпионов в разгаре, интересных матчей очень много, но наибольший интерес для отечественных любителей футбола, пожалуй, представляет матч бывшего тренера сборной России – Станислава Черчесова. Его «Ференцварош» сразится с братиславским «Слованом», и определить фаворита в этой встрече довольно непросто. Поэтому Astrabet решил застраховать пари игроков на этот матч!

Для получения промокода с бонусной суммой необходимо заключить одно пари от 500 рублей на матч «Ференцварош» — «Слован». Учитывается только первое пари, заключенное Игроком с момента начала действия данного предложения. В случае, если пари будет признано Организатором азартных игр проигрышным, Игроку будет предоставлен промокод на бонусную сумму, равную 10% от суммы этого пари. Максимальный размер такой бонусной суммы не может превышать 9 999 бонусных рублей.

Подробные условия акции «Страховка пари» размещены на сайте Организатора азартных игр.

Astrabet желает всем удачной игры и поздравляет с началом футбольного сезона в России!