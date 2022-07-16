2:0 в твою пользу! Получи выигрыш в BetBoom сразу, если выбранная команда повела с разницей в два мяча

Что может быть лучше камбэка с 0:2 на последних минутах встречи? Конечно, если вы не поставили на команду, упустившую победу!

Чтобы камбэки приносили только положительные эмоции, BetBoom возобновляет акцию «РПЛ 2:0». Если команда, на победу которой вы поставили, поведет с разницей в два мяча, ставку рассчитают как выигрышную до завершения игры. Аналогичным образом акция сработает в экспрессах и в ставках на двойной исход!

«РПЛ 2:0» хороша не только тем, что страхует на случай камбэка, но и позволяет сразу получить выигрыш, не дожидаясь финального свистка.

Например:

В октябре «Рубин» потерял очки с «Локомотивом», пропустив в добавленное время. В аналогичном случае BetBoom выплатит выигрыш на 66-й минуте – можно было бы не переживать из-за гола Смолова:

Условия акции

Акция действует на всех матчах РПЛ для пользователей, зарегистрированных на сайте и в приложении BetBoom. Для участия необходимо поставить в прематче на исход любой встречи. Уточним, что в клубах букмекера акция не действует.

Если команда, на победу которой было заключено пари в прематче, поведет с разницей в два мяча, ставка автоматически рассчитается как выигрышная. Это значит, что победными станут ставки с результатами по ходу матча 2:0, 3:1, 4:2 и так далее, даже если такой счет будет на 10-й минуте игры. Ограничений по максимальному коэффициенту нет

Напомним, что смотреть трансляции РПЛ можно на сайте BetBoom.