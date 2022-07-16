Компания PARI продлила соглашение с ФК «Химки»

Букмекерская компания PARI и футбольный клуб «Химки» пролонгировали соглашение о сотрудничестве, согласно которому компания выступает генеральным партнером подмосковной команды.

Логотип PARI будет присутствовать на домашнем и гостевом комплектах игровой формы клуба и располагаться на груди и под игровыми номерами на спинах. Компания получит право на использование официальной символики ФК «Химки», а также на интеграцию бренда в различные рекламные поверхности, включая LED борты на «Арене Химки».

Кроме того, партнеры продолжат по ходу сезона проводить множество совместных активаций и рекламных кампаний для болельщиков клуба.

Среди других партнеров PARI, выступающих в РПЛ в новом сезоне — такие клубы как «Пари НН», «Торпедо» и «Ахмат». Также в числе партнеров компании – футбольные команды «Шинник» и «Кубань», которые начнут предстоящий сезон в Первой лиге.

Руслан Медведь, CEO PARI:

«Мы очень рады продолжить сотрудничество с «Химками». Это один из самых ярких клубов, который достойно проявляет себя в чемпионате России и стремится улучшать свои спортивные результаты. Уверен, что вместе мы проведем еще один запоминающийся сезон и порадуем болельщиков интересными активностями и победами на поле».

Дмитрий Ульянов, генеральный директор ФК «Химки»:

«Приятно продолжить сотрудничество с PARI — это молодая компания с большими амбициями и профессиональной командой, в чем мы уже убедились за время совместной работы. К новому сезону наш партнер качественно обновил свой визуальный стиль и красиво презентовал новый логотип. Рады, что мы продолжаем работу над развитием наших брендов. Впереди — новый футбольный сезон, в котором, уверен, наше сотрудничество выйдет на новый уровень».