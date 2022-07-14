Astrabet страхует экспресс-пари на 1-й тур РПЛ

Мы этого дождались — РПЛ возвращается! Глаза разбегаются от количества матчей, на которые можно поставить — выбрать очень сложно! Astrabet решил избавить своих игроков от мук выбора и застраховал экспресс-пари из восьми матчей тура!

Для получения промокода с бонусной суммой необходимо заключить экспресс-пари от 500 рублей на все восемь матчей 1-го тура РПЛ. Важное условие: ставить можно только на исходы матча (П1, Х или П2). Учитывается только первое экспресс-пари, соответствующее данным условиям, с момента начала действия данного предложения. В случае если такое пари будет признано организатором азартных игр проигрышным, игроку будет предоставлен промокод на бонусную сумму, равную 10% от суммы этого пари. Максимальный размер такой бонусной суммы не может превышать 9 999 бонусных рублей. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте astrabet.ru.

Astrabet желает всем удачной игры и поздравляет с началом футбольного сезона в России!