BetBoom и «Оренбург» продлевают спонсорское соглашение на сезон 2022/23. Букмекер сотрудничает с клубом уже пятый сезон

Букмекерская компания BetBoom продолжает партнерство с футбольным клубом «Оренбург», вернувшимся в Премьер-Лигу после двухлетнего перерыва. Стороны подписали соглашение сроком на один сезон. Букмекер получит статус официального спонсора клуба и будет располагаться на игровой форме в новом сезоне. Стоит отметить, что букмекер сотрудничает с «Оренбургом» уже пятый сезон, и оставался с командой в моменты понижения в классе.

«Оренбург» является нашим надежным партнером на протяжении многих лет. Первое соглашение мы подписали еще в 2018 году, когда клуб, вернувшись из ФНЛ, сходу занял в РПЛ рекордное для себя седьмое место. BetBoom продолжал поддерживать «Оренбург» даже после вылета команды, и мы рады, что клуб вернул себе право выступать в главном футбольном турнире страны», – заявил Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров.

«Мы уже пятый год сотрудничаем с компанией BetBoom, за эти годы коллеги зарекомендовали себя как надежные во всех отношениях партнеры. Нас привлекает нестандартный подход BetBoom к взаимодействию с болельщиками. Например, розыгрыши в соцсетях, организация предматчевых активностей. Не будем скрывать, после выхода в РПЛ у нас были и другие предложения по беттинг-партнерству, но, проверенные годами отношения с BetBoom, позволяют с перспективой смотреть на продолжение нашего сотрудничества», – поделился генеральный директор ФК «Оренбург» Сергей Афанасьев.

О деталях сотрудничества рассказал Руководитель отдела спонсорств BetBoom Павел Краснов: «В прошлых сезонах BetBoom проводил различные совместные спецпроекты с «Оренбургом»– в рамках акции «Вместе Теплее» болельщики выигрывали эксклюзивные свитера, актуальные для зимней части сезона, а в рамках «Елки Желаний» можно было загадать на Новый год вообще любой подарок – BetBoom воплотил в жизнь мечты трех болельщиков. Также в январе букмекер и футбольный клуб организовали социальную акцию поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей Оренбургской области. Я уверен, что количество совместных проектов будет расти, что привлечет на стадион новых болельщиков».

BetBoom и Оренбург объединяет и амбассадор букмекерской компании Карен Адамян, выросший в этом городе: «Так как я сам из Оренбурга, мне очень приятно, что компания, амбассадором которой я являюсь, стала спонсором моего родного футбольного клуба. Надеюсь, в этот раз «Оренбург» в РПЛ надолго. Верю, впереди у нас много побед!»