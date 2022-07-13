Olimpbet разыгрывает билеты на Top Dog 15

Букмекерская компания Olimpbet запустила розыгрыш билетов на турнир Top Dog. 16 июля в московском Vegas City Hall в октагон выйдут лучшие бойцы промоушена.

Клиенты Olimpbet могут попасть на турнир бесплатно. В Telegram-аккаунте букмекер разыгрывает 20 билетов на ивент. Для участия достаточно сделать ставку на турнир. С помощью генератора случайных чисел Olimpbet выберет десять победителей, которые получат по два билеты на Top Dog 15.

В главном бое вечера сойдутся Владислав «Орловский бриллиант» Туйнов и Павел «Берсерк» Шелест. Победитель поединка станет официальным претендентом на чемпионским перстень организации. Букмекеры считают фаворитом Туйнова.

«Орловский бриллиант» по базовому бойцовскому стилю кикбоксер. Он выступал в промоушенах Glory и Kunlun Fight, становился чемпионом мира среди любителей по версии WAKO и чемпионом мира по версиям A1, MFC, OPKL. Шелест же, раньше выступавший в промоушене AMC Fight Nights, дебютирует в Top Dog.

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