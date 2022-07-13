PARI — титульный партнер ФК «Шинник»

Букмекерская компания PARI достигла соглашения о сотрудничестве с ярославским клубом «Шинник», выступающим в Первой лиге России по футболу. Соглашение рассчитано на несколько сезонов и вступает в силу с нового сезона-2022/23.

По условиям контракта команда будет выступать в игровой форме с логотипом PARI. Компания получит права на брендинг во время домашних матчей «Шинника», а также возможность для партнерских интеграций в клубных digital-коммуникациях. В рамках сотрудничества запланированы промо-мероприятия, интерактивные проекты и ряд дополнительных акций для болельщиков клуба, направленные на повышение популярности ярославской команды.

Основанный в 1957 году, «Шинник» известен как один из самых ярких нестоличных клубов, выступавших в Высшей лиге и Российской премьер-лиге в 1990-е – 2000-е годы. Команда дважды принимала участие в Кубке Интертото, где проходила соперников из Финляндии и Чехии, а также побеждала испанскую «Валенсию». С 2021 года с «Шинником» работает один из самых харизматичных тренеров в российском футболе – Вадим Евсеев.

В рамках сотрудничества «Шинник» присоединяется к числу российских клубов – партнеров компании PARI. Среди них – представители Российской Премьер-лиги «Ахмат» и «Пари НН», а также ПФК «Кубань», играющий в Первой лиге.

Алексей Левинский, Руководитель спонсорских проектов PARI:

«Шинник» – большой клуб с богатой историей, который провел много ярких сезонов на самом высоком уровне. Безусловно, ярославскую команду заждались в РПЛ. Мы очень рады стать партнером этого клуба и готовы приложить все усилия для того, чтобы помочь ему реализовать все задачи. У нас в планах много совместных проектов, и я уверен, что они придутся по душе местным болельщикам».

Сергей Кулаков, Генеральный директор ФК «Шинник»:

«С первых минут переговоров о сотрудничестве с представителями компании PARI было понимание того, что у партнеров есть серьезный интерес к нам. Своей работой мы показываем, что «Шинник» хочет меняться и становиться современным клубом, и, самое главное, готов это делать не на словах, а на деле. БК PARI входит в число лидеров среди букмекерских компаний, и мы очень рады, что именно эта компания становится нашим титульным спонсором. Убежден, что мы сделали правильный выбор. Нас ждет впереди продуктивное взаимовыгодное сотрудничество!»