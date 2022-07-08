8 июля в Санкт-Петербурге перед Матчем легенд PARI состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие Дмитрий Аленичев Олег Романцев со стороны “Спартака”, а “Зенит” представляли Анатолий Давыдов и Алексей Игонин. Кроме того, на вопросы журналистов отвечал руководитель спонсорских проектов букмекерской компании PARI Алексей Левинский.

Виктор Гусев: «Все чаще и чаще в связи с такими мощными, даже необычными и очень изобретательными футбольными проектами мы слышим название букмекерской компании PARI. И очень характерно и логично, что этот кубок носит название «Матч легенд PARI». И давайте тогда, если уж мы говорим о PARI и о ставках, оттолкнемся от коэффициентов. Я говорю о матче легенд. Коэффициент на «Зенит» – 2,25. Коэффициент на «Спартак» – это еще до Баженова – 2,55. Как вы это оцениваете?»

Алексей Левинский: «Исходя из коэффициентов, думаю, всем понятно, что у команд примерно равные составы. Безусловно, здесь не может быть какого-то явного фаворита. Лично я считаю, что небольшой перевес все-таки на стороне красно-белых, поскольку команда ветеранов «Спартака» часто проводит матчи. При этом мы прекрасно понимаем, что игра будет абсолютно равной. Все телезрители и мы будем вспоминать легендарные противостояния, легендарных личностей, которые выйдут на поле и, как и раньше, порадуют на красивой игрой».

Виктор Гусев: «Какое место занимает Матч легенд для PARI? Планируете ли вы это повторить в следующем году?»

Алексей Левинский: «Абсолютно точно нам хотелось бы делать [такие проекты] не то что ежегодно, а, наверное, даже чаще. Если участники позволят. Безусловно, мы заинтересованы. Я с малых лет болельщик «Спартака». Мы также выходили во двор, в каждой команде люди хотели быть Аленичевым, Титовым, Тихоновым и делились между собой, кто кем будет играть сегодня на футбольном поле. Другая команда выбирала Аршавина, Кержакова и так далее. Безусловно, мы понимаем, что этот проект дает нам возможность прикоснуться к тому периоду, а тогда стать партнерами мы не могли. Сейчас у нас эта возможность есть. Мы пытаемся показать аудитории – самое главное, новой аудитории – как это было раньше, на каком уровне были игроки, какого уровня они сейчас. Поэтому мы счастливы – и это то слово, которое отражает наше настроение – что являемся партнерами этого турнира».