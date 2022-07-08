У клиента BetBoom зашел невероятный экспресс, состоявший из 6 ничьих

Клиент BetBoom собрал успешный экспресс из шести футбольных матчей, в которых он выбрал один и тот же исход – ничья. Сумма ставки была 500 рублей, а общий коэффициент купона составил 343,62. В итоге беттор выиграл 171 810 рублей.

В выигрышный экспресс беттор включил матчи квалификации еврокубков и товарищеские игры. Экспресс состоял из следующих событий:

Остается догадываться, как беттор проанализировал эти матчи, ведь многие соперники никогда ранее не встречали друг с другом.

Напомним, что в BetBoom продолжается акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке