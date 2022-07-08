«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в Бангкоке уже во вторник! BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции, приуроченной к Северо-западному дерби

BetBoom врывается в футбольное межсезонье и разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Футбольный оракул», приуроченной к первому клубному топ-матчу лета! Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера. Регистрация проходит в пару кликов, нужно только указать свои данные, а идентификацию можно пройти в клубе BetBoom или онлайн.

Условия акции

1) Нужно сделать ставку от 100 рублей на одно или несколько спортивных событий до 12 июля (вторник) 11:00 по мск;

2) Угадать исходы Северо-западного дерби и еще трех матчей на сайте:

● «Хетафе» – «Престон» (12.07, 11:45 по мск)

● «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (16:00)

● «Виктория Пльзень» – «Бешикташ» (17:00)

● «Фиорентина» – «Реал Виченца» (18:00)

Призовой фонд в 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками акции, правильно угадавшими исходы четырех матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 13 июля в 15:00.