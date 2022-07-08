«Пари Паб» проведет показ Суперкубка России по футболу

Один из самых легендарных московских спортбаров «Лига ПаП» сменил название и возобновил работу под именем «Пари Паб». В новый нейминг знаменитого заведения интегрирован бренд букмекерской компании PARI.

Спортивный гастробар открыл свои двери для всех гостей на прежнем месте. Как и прежде, поклонники спорта и вкусной еды могут провести время за просмотром спортивных трансляций в заведении на Большой Лубянке, 24/15с1.

Одним из первых самых ярких ивентов станет просмотр трансляции

Суперкубка России, в котором чемпион страны «Зенит» сыграет против обладателя Кубка России «Спартака». Матч состоится 9 июля и станет открытием нового футбольного сезона.

В «Пари Пабе» три зала, в одном из которых расположена легендарная трибуна для болельщиков и самый большой экран в качестве Full HD. Для гостей доступны все самые популярные спортивные трансляции в прямом эфире в любое время дня и ночи.

На самые главные матчи «Пари Паб» будет приглашать известных спортивных комментаторов, а также планирует регулярно проводить акции для гостей, чтобы сделать просмотр спортивных событий еще более увлекательным.

«Пари Паб» — это место, где можно пообедать в рабочий день (в меню есть бизнес-ланч), встретиться с друзьями вечером или провести выходные со всей семьей и, конечно же, никогда не пропустить ни одного матча любимой команды или выступления спортсмена. Меню гастропаба состоит из популярных блюд русской и европейской кухни. Здесь все продумано до мелочей: от регулярного обновления сезонного меню до зонирования пространства для удобного просмотра параллельных трансляций. Наличие независимых залов, каждый из которых со своей картинкой и звуком, позволяет показывать несколько разных трансляций одновременно.

Кроме того, у «Пари Паб» внушительная пивная карта, которая состоит из 50 бутылочных и 15 разливных сортов пива от лидеров импортного и отечественного производства.