О чем говорили звёзды: Зарипов и Бурдасов провели прощальный матч Семина с микрофонами

Команда PARI, которая выступила партнером прощального матча двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина, отправилась в Красноярск и провела по ходу встречи интересную акцию.

Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов и выигравший трофей в 2015 году Антон Бурдасов провели матч с микрофонами. О чем говорили наши герои?

Зарипов сетовал на то, что после отпуска нужно много времени на восстановление: «Отпуск сказывается, работай не работай в отпуске, поддерживай форму — бесполезно!»

Бурдасов же сокрушался по поводу пропущенных его командой шайб: «Это беспредел! Устал больше, чем от обычной игры. У нас вратарь ловить будет что-нибудь или нет?»

Прощальный матч Александра Семина состоялся 30 июня в Красноярске. Его команда обыграла команду олимпийского чемпиона Павла Дацюка со счетом 10:9. В игре приняли участие девять чемпионов мира, три обладателя Кубка Стэнли и семь хоккеистов, завоевывавших Кубок Гагарина.

Что же говорят хоккеисты во время матча? Ответ в видео: