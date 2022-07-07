Букмекеры: ЦСКА – фаворит в заключительном матче Кубка PARI Премьер против «Сочи»

7 июля состоится заключительный матч турнира Кубок PARI Премьер, организованного телеканалом «Матч ТВ» в партнерстве с букмекерской компанией PARI. ЦСКА встретится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» с футбольным клубом «Сочи». PARI оценила шансы соперников выиграть грядущую встречу.

Оценивая предматчевые расклады, аналитики PARI не отдали явного предпочтения ни одной из команд. Победа хозяев в основное время игры котируется за 2.40, что соответствует приблизительно 40% вероятности. Поставить на южный клуб можно по коэффициенту 2.90 (около 34%). Ставки на ничью по итогам основных 90 минут встречи принимаются с коэффициентом 3.75 (примерно 26%).

При этом сделать ставку на итоговый успех ЦСКА – с учетом возможной серии пенальти – можно за 1.80 (около 53%). Вероятность итоговой победы «Сочи» оценивается коэффициентом 2.00 (примерно 47%).

Клиенты компании PARI в основном ставят на ничью. На этот исход приходится около 50% от всего объема ставок на результат встречи по итогам основного времени. Для сравнения, на победу «Сочи» приходится примерно 31% и 19% на успех красно-синих. Любопытно, что самая крупная ставка на грядущий матч приходится именно на ничейный исход. Клиент PARI поставил 200 тыс. рублей на то, что команды разойдутся миром, по коэффициенту 3.75. Если ставка сыграет, игрок получит выплату в размере 750 тыс. рублей.

Если говорить о ставках на итоговый триумф с учетом серии пенальти, то здесь распределение объемов пари также в пользу «Сочи»: 55% против 45%, которые приходятся на успех подопечных Владимира Федотова.

В предыдущих матчах турнира соперники на двоих забивали как минимум два мяча за игру. Аналитики PARI склоняются к тому, что в сегодняшнем противостоянии зрители также увидят не менее двух голов. Коэффициент на ТБ 2.5 равен 1.75, в то время как обратный вариант котируется за 2.10. При этом эксперты ждут голы от обоих соперников. Ставки на исход «обе забьют» принимаются по коэффициенту 1.60.

PARI также предлагает на этот матч широкую и разнообразную линию. Например, поставить на серию пенальти можно за 3.30. Шансы «Сочи» открыть счет в игре оцениваются коэффициентом 1.95. Если же зайдет ставка на победу ЦСКА в обоих таймах, вложенные средства увеличатся почти в четыре раза (3.90).

Досрочным победителем Кубка PARI Премьер стал «Зенит». Чемпионы России выиграли турнир впервые. Команда Сергея Семака набрала семь очков в трех матчах. Петербуржцы победили в родном городе «Пари НН» и «Сочи» в сериях пенальти, после чего разгромили в Москве ЦСКА со счетом 3:0. Вместе с «Зенитом» выступления завершил «Пари НН». Волжский клуб впервые принимал участие в турнире и набрал пять очков, благодаря чему на данный момент занимает второе место.

У «Сочи» три очка в двух матчах. В случае победы над ЦСКА южане поднимутся на вторую строчку. Армейцы в сегодняшней игре могут набрать первые очки и забить первый мяч на Кубке PARI Премьер. Свое выступление в турнире команда Владимира Федотова начала с поражений с общим счетом 0:5.