Угадай исходы трех матчей IEM Cologne 2022 Play-In и выиграй до 200 000 фрибетов в BetBoom!

Уже завтра стартует стадия Play-In турнира по CS:GO IEM Cologne 2022. В связи с этим BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Киберспортивный оракул»! Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера.

Условия акции

1) Нужно сделать ставку от 300 рублей на одно или несколько киберспортивных событий до 5 июля (дедлайн в 11:30 по МСК);

2) Предсказать исходы завтрашних матчей Play-In IEM на сайте

● Team Spirit − Complexity (12:00 по МСК)

● Outsiders − Imperial Esports (13:40)

● MIBR − Movistar Riders (15:20)

Призовой фонд в размере 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы трех матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 6 июля в 15:00 по МСК.