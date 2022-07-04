Угадай исходы трех матчей IEM Cologne 2022 Play-In и выиграй до 200 000 фрибетов в BetBoom!

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Уже завтра стартует стадия Play-In турнира по CS:GO IEM Cologne 2022. В связи с этим BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Киберспортивный оракул»! Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера.

 

Условия акции

1)   Нужно сделать ставку от 300 рублей на одно или несколько киберспортивных событий до 5 июля (дедлайн в 11:30 по МСК);

2)   Предсказать исходы завтрашних матчей Play-In IEM на сайте 

●     Team Spirit − Complexity (12:00 по МСК)

●     Outsiders − Imperial Esports (13:40)

●     MIBR − Movistar Riders (15:20)

Призовой фонд в размере 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы трех матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 6 июля в 15:00 по МСК.