Букмекеры: ЦСКА – очевидный фаворит в матче Кубка PARI Премьер против «Пари НН»

4 июля состоится пятый матч турнира Кубок PARI Премьер, организованного телеканалом «Матч ТВ» в партнерстве с букмекерской компанией PARI. На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА примет «Пари НН». PARI оценила шансы соперников добиться победы в грядущей встрече.

У аналитиков PARI перед игрой практически нет сомнений в успехе ЦСКА. Коэффициент на победу московского клуба в основное время игры составляет 1.64, что соответствует примерно 59% вероятности. Шансы «Пари НН» обыграть «армейцев» равны 5.60 (около 17%). При этом ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15 (примерно 24%).

Победа ЦСКА по итогам всей встречи – с учетом возможной серии пенальти – оценивается как еще более вероятное событие. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 1.35 (около 71%). Шансы «Пари НН» выиграть весь матч составляют 3.30 (примерно 29%).

Клиенты компании PARI практически не сомневаются в победе «красно-синих». На триумф ЦСКА приходится около 67% от всего объема ставок на результат встречи по итогам основного времени. Для сравнения, на победу «ПАРИ НН» сделано примерно 26% и 7% на ничейный исход. Любопытно, что при этом самая крупная ставка на встречу приходится именно на успех нижегородцев: клиент PARI поставил 70 тыс. рублей на этот исход по коэффициенту 5.80. Если ставка сыграет, игрок получит выплату в размере 406 тыс. рублей.

По оценке аналитиков, соперники, вероятнее всего, обменяются голами. Этот исход котируется за 1.67. Кроме того, у команд хорошие шансы на двоих забить больше двух мячей. Котировки на это событие составляют 1.75.

PARI также предлагает на этот матч множество разнообразных рынков. Например, поставить на ЦСКА с форой (-1.5) можно за 2.50. Шансы «Пари НН» забить в обоих таймах оцениваются в 5.80. Если же зайдет ставка на тотал угловых больше 9.5, вложенные средства увеличатся почти в два раза (1.90).

За два тура до окончания Кубка PARI Премьер досрочным победителем турнира стал «Зенит». Чемпионы России на своем поле в Санкт-Петербурге победили «Пари НН» и «Сочи» в сериях пенальти, после чего разгромили в Москве ЦСКА со счетом 3:0. Набрав семь очков, команда Сергея Семака стала недосягаемой для своих соперников. Это стало возможным после ничьей «Сочи» и «Пари НН» в матче четвертого тура. Встреча завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти южный клуб выиграл 4:2.

Командам, продолжающим выступления на турнире, предстоит борьба за второе место. На данный момент по итогам двух матчей у «Сочи» 3 очка, у «Пари НН» – 2, ЦСКА пока очков не набрал. В заключительном шестом туре ЦСКА примет «Сочи». Игра состоится 7 июля.