«Амкал» — победитель медиатурнира в рамках Кубка PARI Премьер

3 июля в Москве на «Сапсан-Арене» прошел медиатурнир с участием блогеров, журналистов, звезд шоу-бизнеса и бывших профессиональных футболистов, приуроченный к Кубку PARI Премьер. Победителем турнира стал блогерский футбольный клуб «Амкал», в упорной борьбе обыгравший своего давнего соперника — телеканал «Матч ТВ».

Финальный матч завершился нулевой ничьей, судьба турнира решалась в серии пенальти. Сначала голкиперы команд обменялись двумя сейвами, а затем серия длилась до решающего промаха. В итоге точнее были футболисты «Амкала» — 7:6.

В составе «Амкала» сыграли все самые медийные представители команды, включая Германа El Classico и Андрея Сибскану. Команда «Матч ТВ» вышла на поле под руководством комментатора Константина Генича.

Противостояние «Амкала» и «Матч ТВ» уже стало классикой медийного футбола. Для обеих команд очная встреча стала принципиальной, поэтому футболисты играют на пределе и бьются до победного.

Стоит отметить, что бронзовым призером турнира стала команда ФК «Артист», за которую сыграли бывшие профессиональные игроки, футболисты сборных России и Боснии и Герцеговины Александр Панов и Элвер Рахимич, а также актер Илья Глинников, отметившийся хет-триком в матче за 3-е место, в котором «Артист» разгромил команду блогеров и журналистов со счетом 7:2.