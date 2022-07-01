Букмекерская контора Astrabet стала обладателем спецприза «Дебют года» в рамках Премии РБ 2022

Торжественная церемония Премии РБ прошла 30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На мероприятии были подведены итоги 2021 года в индустрии беттинга и отмечены наиболее успешные бизнес-кейсы, способствующие дальнейшему развитию рынка.

БК Astrabet, начавшая свою деятельность в конце 2021 года, была отмечена специальным призом — «Дебют года» — за яркий старт в букмекерской индустрии. Награду получил директор по маркетингу компании Даниил Бизюкин.

«Безумно приятно, когда твои первые успехи по достоинству отмечают. Это очень мотивирует и воодушевляет нашу команду. Уверен, что через год Astrabet будет представлен практически во всех номинациях Премии РБ» — заявил Бизюкин.

«Очень здорово, что компания, чьим послом я являюсь, получила награду. Честно, я тоже чувствую себя сопричастной к этому успеху. Теперь наша цель — победить в номинации «Лучший амбассадор» на премии РБ 2023», — отметила Самбурская.

Букмекерская контора «Астрабет» вышла на российский букмекерский рынок в конце ноября 2021 года. Компания имеет лицензию ФНС № Л027-00108-77/00396463 от 13.02.2020, осуществляет предусмотренное российским законодательством взаимодействие с ИС ЕРАИ и Единым ЦУПИС.