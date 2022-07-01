Букмекеры: «Сочи» – фаворит матча четвертого тура Кубка PARI Премьер против «Пари НН»

1 июля состоится четвертый матч турнира Кубок PARI Премьер, организованного телеканалом «Матч ТВ» в партнерстве с букмекерской компанией PARI. На стадионе «ВЭБ Арена» в Москве сыграют футбольные клубы «Пари НН» и «Сочи». PARI оценила шансы соперников добиться победы в грядущей встрече.

Согласно оценке аналитиков, «Сочи» считается фаворитом игры. Коэффициент на победу южного клуба в основное время встречи составляет 1.93, что соответствует примерно 51% вероятности. Шансы «Пари НН» завоевать три очка равны 4.20 (около 23%). При этом ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70 (примерно 26%).

Победа «Сочи» по итогам всей встречи – с учетом возможной серии пенальти – оценивается коэффициентом 1.48 (около 64%). Шансы нижегородского клуба выиграть весь матч оцениваются равны 2.65 (примерно 36%).

Клиенты компании PARI практически не сомневаются в победе вице-чемпиона страны. На триумф сочинцев приходится около 86% от всего объема ставок на результат встречи по итогам основного времени. Для сравнения, на победу «ПАРИ НН» сделано примерно 10% и 4% на ничейный исход.

Оценивая возможную результативность встречи, аналитики PARI склоняются к варианту «обе забьют». Вероятность этого исхода – 1.72. Кроме того, у команд хорошие шансы на двоих забить больше двух мячей. Котировки на это событие составляют 1.78.

PARI также предлагает на этот матч множество разнообразных рынков для заключения пари. Например, ставки на голы «Сочи» в обоих таймах принимаются с коэффициентом 2.75. Шансы «Пари НН» открыть счет в матче оцениваются коэффициентом 2.40. Кроме того, эксперты PARI не сомневаются в том, что исход матча определится в основное время. Это событие котируется за 1.27.

По итогам половины сыгранных матчей турнирную таблицу Кубка PARI Премьер возглавляет «Зенит». Чемпионы России на своем поле в Санкт-Петербурге победили «Пари НН» и «Сочи» в сериях пенальти, после чего разгромили в Москве ЦСКА со счетом 3:0. Команда Сергея Семака набрала 7 очков из 9 возможных и завершила выступления на турнире. У ЦСКА не осталось шансов догнать «Зенит». Лишь «Сочи» или «Пари НН» могут сравняться по очкам с лидером в случае двух побед подряд в основное время.

Расписание оставшихся матчей:

4 июля 20:00 | ЦСКА — Пари НН (ВЭБ Арена)

7 июля 20:00 | Сочи — ЦСКА (ВЭБ Арена)