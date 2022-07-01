BetBoom на Премии РБ 2022 назван «Лучшим киберспортивным букмекером»

30 июня состоялась церемония вручения Премии Рейтинга Букмекеров. Это масштабное международное событие в области спорта и беттинга, наградой отмечаются наиболее успешные компании, способствующие развитию индустрии.

Букмекерская компания BetBoom одержала победу в номинации «Лучший киберспортивный букмекер» в рамках Премии РБ 2022. Награду получили президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров и директор по маркетингу Петр Кипа.

“За киберспорт мы получаем уже пятую награду в этом году. До этого две мы завоевали на премии Marspo, а другие две – на Silver Mercury. Но если прошлые награды были за отдельные кейсы в киберспортивной отрасли, то в этот раз «Лучший киберспортивный букмекер» – это всеобъемлющее понятие, в рамках которого оценивались результаты всего года. В прошлом году мы спонсировали международный киберспортивный турнир Blast Premier. Потом мы активно начали сотрудничать со стримерами – Nix, ТраВоМаН и другие. Также важно отметить, что у нас есть актив в виде BetBoom Team – это не просто нейминг, это наша команда, мы ею занимаемся. Считаю, что награда получена абсолютно заслуженно”, — сказал Петр Кипа по результатам премии РБ 2022.

Петр Кипа выразил мнение, что состав номинаций следует расширить в новом году. Букмекерский бизнес многообразен – отдельных наград заслуживают направления SMM, PR, спонсорства, партнерского маркетинга и других.