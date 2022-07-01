PARI — лауреат премии «РБ 2022» в номинации «Лучшее Приложение»

30 июня состоялась четвертая ежегодная церемония вручения наград независимой премии «РБ 2022». Награды более чем в 20 номинациях получили ведущие представители российского букмекерского рынка и спорта.

Торжественное мероприятие прошло в Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Почетным гостем мероприятия стал легендарный футболист лондонского «Арсенала» и сборной Того Эммануэль Адебайор. Церемонию также посетили известные спортсмены, музыканты, звезды кино и шоу-бизнеса.

Букмекерская компания PARI стала лауреатом в престижной номинации «Лучшее приложение», опередив в конкурентной борьбе Olimpbet, «Леон» и «Бетсити». В марте 2022 года PARI вышла на рынок с высокотехнологичным сайтом и приложением, которые созданы на одном из лучших программных решений в индустрии. Функциональность, простой и удобный интерфейс, а также высокая скорость работы — основные преимущества приложения, которое PARI позиционирует как главное приложение к спорту.

Руслан Медведь, СЕО PARI: «Победа в одной из ключевых номинаций в рамках премии — общая заслуга всей нашей команды. Нельзя не отметить, как быстро мы смогли запустить наше приложение. Оно максимально информативное, надежное и стабильное. Большинство наших клиентов предпочитают именно приложение, в котором реализован простой и удобный интерфейс, и для них доступно множество полезных функций и опций, чтобы разнообразить игру. PARI — лучшее приложение к спорту».

Голосование проходило в два этапа. Сначала открытое голосование на официальном портале Премии, по его итогам были определены четыре лидера номинации. Затем победителей в каждой категории выбрало экспертное жюри, в состав которого вошли основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Паруйр Шахбазян, российская фигуристка Евгения Медведева, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и другие.