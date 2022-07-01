Olimpbet победил на Премии РБ в номинациях «Лучший букмекер по версии рунета» и «Лучший клиентский сервис»

30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой прошла церемония вручения наград Премии РБ – международной премии в области спорта и букмекерства. Olimpbet выиграл в номинациях «Лучший букмекер по версии рунета» и «Лучший клиентский сервис».

«Мы очень рады, что удостоились крутых премий, – поделился впечатлениями от победы директор по развитию Olimpbet Константин Гусев. – Нам кажется, что номинации, в которых мы выиграли, точно отражают наши ценности. Olimpbet в первую очередь старается, чтобы наши клиенты получали больше эмоций от спорта, и делает все, чтобы им было комфортно и удобно. Показательно, что именно они выбрали нас прямым голосованием в рунете, а профессиональное сообщество, мнение которого невозможно недооценить, отметило нашу работу с клиентскими сервисами».

Премия РБ появилась в 2019 году. Ее организатор – информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров». Премия быстро завоевала доверие профессиональной аудитории и стала одной из престижнейших в области беттинга в России и странах СНГ.

В этом году голосование за победителей проходило в два этапа: открытый и экспертный. Сначала «Рейтинг Букмекеров» запустил голосование среди читателей на своем сайте, по итогам которого сформировались шорт-листы в каждой номинации. Победителей же выбрало экспертное жюри. В этом году в него входили президент РПЛ Ашот Хачатурянц, глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, экс-футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв, а также тренеры, руководители спортивных лиг и федераций, спортивные функционеры, топ-менеджеры крупнейших IT-компаний и креативных агентств.

Olimpbet не первый раз становится лауреатом Премии РБ. В 2021 году компания победила в номинациях «Лучшее приложение» и «Самый надежный букмекер», а в 2020-м – в номинациях «Лучшая спонсорская активация» и «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» (приз получил Константин Гусев).