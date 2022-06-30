В рамках Кубка PARI Премьер состоится медиатурнир с участием «Амкала» и других команд

3 июля, в воскресенье, на стадионе «Сапсан-Арена» пройдет медиатурнир с участием блогерского футбольного клуба «Амкал», команды телеканала «Матч ТВ», ФК «Артист» и команды «Медиа».

С 21 июня по 7 июля в Москве и Санкт-Петербурге проходит главный товарищеский турнир межсезонья Кубок PARI Премьер, в котором участвуют футбольные клубы Российской Премьер-Лиги: «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «ПАРИ НН». В рамках медийных активностей, приуроченных к Кубку, запланирован футбольный любительский турнир, который состоится 3 июля на стадионе «Сапсан-Арена».

В турнире сыграют 4 команды:

1. Команда «Амкал», за которую, в частности, сыграют Герман El Classico Попков, Андрей Сибскана, Федор Маслов и другие.

2. Команда «Матч ТВ», в составе которой на поле выйдет известный комментатор Константин Генич и другие представители телеканала.

3. Команда ФК «Артист». На матч заявлены Илья Глинников, музыканты Владимир Пресняков и Виктор Салтыков, шоумен Сергей Минаев, а также известные футболисты Александр Панов и Элвер Рахимич.

4. Команда «Медиа», в составе которой на поле выйдут известные футбольные блогеры и журналисты.

Для всех желающих увидеть турнир своими глазами открылась регистрация. Чтобы получить билет на матч, необходимо зарегистрироваться на специальной странице и после получить подтверждение со стороны организаторов. Количество билетов ограничено. На матчи турнира допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. Для всех, кто не сможет попасть на турнир, будет доступна прямая трансляция с участием комментаторов в социальных сетях PARI и ФК «Амкал».

Команды сыграют по олимпийской системе. Победители полуфиналов определят победителя турнира, а проигравшие в ½ финала поборются за третье место. Чемпион получит памятный кубок и денежный приз от букмекерской компании PARI в размере 150 000 рублей на команду. Второе место позволит команде разделить 100 000 рублей, и, наконец, бронзовый призер получит 50 000 рублей. Все призовые будут начислены игрокам в виде фрибетов, которые после можно будет использовать в PARI для совершения ставок.

Турнир на месте прокомментирует популярный спортивный комментатор Тимур Журавель. Для гостей мероприятия предусмотрена шоу-программа и различные активации на стадионе во время игр и в перерывах между матчами.