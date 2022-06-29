Клиент BetBoom выиграл миллион рублей, собрав экспресс из трех событий

Выходные оказались результативными для одного из клиентов BetBoom. Беттор собрал экспресс из трех событий с коэффициентом 10,30 и рискнул, поставив 100 000 рублей. В итоге сумма выигрыша составила 1 030 428 рублей!

Беттор собрал в купоне два теннисных события и одно хоккейное. Он поставил на пятый матч финальной серии плей-офф НХЛ, а также на турниры теннисисток в рамках WTA 500 и WTA 250.

Практически все события из его купона зашли легко. Первым в экспрессе шел финал НХЛ между «Колорадо» и «Тампой», где беттор решил поставить на победу гостей с учетом овертайма и буллитов. Ставка зашла, не без помощи Никиты Кучерова и Михаила Сергачева.

Также в купоне беттора было противостояние Петры Квитовой и Елены Остапенко в финале турнира WTA-500 в Истбурне. Здесь чешская теннисистка одержала безоговорочную победу в двух сетах

Другим теннисным турниром в экспрессе была встреча Каролин Гарсии и Бьянки Андрееску в финале турнира категории WTA-250. Беттор решил разнообразить свой купон и сделал ставку на тотал больше 21 геймов. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

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