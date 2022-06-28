Департамент правовой защиты BetBoom получил бронзу на конкурсе «Лучшие юридические департаменты России»

Департамент правовой защиты букмекерской компании BetBoom завоевал награду в финале XVII ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России». Букмекер получил бронзу в номинации «Эффективная претензионно-исковая работа».

Номинантом конкурса могла стать любая компания, существующая на рынке более пяти лет и имеющая в составе юридического подразделения не менее трех юристов. После подачи заявки на участие, компании заполняли анкеты, в которых раскрывали характеристики функционирования бизнеса и юридического подразделения, а также представляли самые сложные кейсы по судебным делам. Всего в конкурсе принимало участие более 40 компаний из различных отраслей экономики.

«В анкете участника мы привели экспертному совету несколько наиболее важных процессов именно в букмекерской области. В частности, раскрыли выигранные нами дела против ФНС, Прокуратуры и Росреестра. Эти кейсы действительно были юридически сложными и имели важнейшее экономическое значение для BetBoom как букмекерской компании. Очень рад, что жюри Конкурса, которое состояло из юристов в совершенно иных сферах (банки, энергетика, промышленность и т.п.), так высоко оценило нашу работу», — прокомментировал событие директор Департамента правовой защиты Степан Торлопов.

Работы номинантов оценивал экспертный совет, состоящий из партнеров ведущих юридических фирм России, руководителей юридических подразделений крупнейших компаний и прошлогодних победителей. За проверкой соблюдения правил конкурса отвечала компания Deloitte.