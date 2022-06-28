BetBoom поздравляет с Днем российского букмекера и разыгрывает фрибеты среди всех своих пользователей

28 июня отмечается День российского букмекера или, как его еще называют, День организаторов пари.

Сложно сказать, кому принадлежит звание родоначальника букмекерского бизнеса. Пари на бои гладиаторов и гонки на колесницах принимались еще в Древнем Риме. В конце XIX века появился первый спортивный тотализатор на скачки. Однако британцы считают родоначальниками ставок себя, ведь в современном виде скачки, как и денежные споры на исход забега, получили распространение еще в начале XVII века. В любом случае ставки стали неотъемлемой частью спортивных соревнований.

«Букмекерство в России развивается от года к году. От этого выигрывают все — спортивные соревнования привлекают больше зрителей, букмекеры платят целевые отчисления на развитие физической культуры и спорта, создают новые рабочие места, платят налоги. Хочу пожелать, чтобы эта положительная динамика продолжилась. Поздравляю с профессиональным праздником всех работников букмекерской индустрии!», — сказал президент БК BetBoom Константин Макаров.

В честь Дня российского букмекера BetBoom объявляет акцию, для участия в которой нужно скачать приложение BetBoom для Android или iOS и написать в сторис необычный способ отпраздновать День букмекера. Самые веселые варианты будут выбраны 30 июня — победители получат по 5000 фрибетов. Акция доступна для всех клиентов букмекерской компании.