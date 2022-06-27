Угадай исходы четырех матчей Dota Pro Circuit и выиграй до 150 000 фрибетов в BetBoom!

Третий тур Dota Pro Circuit в самом разгаре. В связи с этим BetBoom разыгрывает 150 000 фрибетов в акции «Киберспортивный оракул»! Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера.

Условия акции

1) Нужно сделать ставку от 1000 рублей на одно или несколько киберспортивных событий до 28 июня;

2) Предсказать исходы матчей DPC на сайте:

● EHOME – Aster.Aries (28.06, 13:00)

● Alliance – Goonsquad (28.06, 16:00)

● Team Liquid – Team Secret (28.06, 19:00)

● Nigma Galaxy SEA – RSG (29.06, 10:00)

Призовой фонд в размере 150 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы четырех матчей. Фрибеты будут начислены автоматически 30 июня в 15:00.