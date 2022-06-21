Угадай исходы пяти боев на UFC Fight Night и выиграй до 200 000 фрибетов в BetBoom!

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night. В связи с этим турниром BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Спортивный оракул»! Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера. Регистрация проходит в пару кликов, нужно только указать свои данные, а идентификацию можно пройти как клубе BetBoom, так и онлайн.

Условия акции

1) Нужно сделать ставку от 1000 рублей на одно или несколько спортивных событий до 25 июня;

2) Угадать исходы боев на UFC Fight Night на сайте

● Парисиан Джош − Бодо Алан

● Пайва Раулиан − Морозов Сергей

● Нчукви Тафон − Ульберг Карлос

● Царукян Арман − Гамрот Матеуш

● Кертич Крис − Виейра Родольфу

Призовой фонд 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы пяти боев. Фрибеты будут начислены автоматически 27 июня в 15:00.