Угадай исходы пяти боев на UFC Fight Night и выиграй до 200 000 фрибетов в BetBoom!

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В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе состоится UFC Fight Night. В связи с этим турниром BetBoom разыгрывает 200 000 фрибетов в акции «Спортивный оракул»! Участвовать могут все пользователи, зарегистрированные на сайте букмекера. Регистрация проходит в пару кликов, нужно только указать свои данные, а идентификацию можно пройти как клубе BetBoom, так и онлайн.

Условия акции 

1)    Нужно сделать ставку от 1000 рублей на одно или несколько спортивных событий до 25 июня;

2)    Угадать исходы боев на UFC Fight Night на сайте

●     Парисиан Джош − Бодо Алан

●     Пайва Раулиан − Морозов Сергей

●     Нчукви Тафон − Ульберг Карлос

●     Царукян Арман − Гамрот Матеуш

●     Кертич Крис − Виейра Родольфу

Призовой фонд 200 000 фрибетов будет поровну разделен между всеми участниками, правильно угадавшими исходы пяти боев. Фрибеты будут начислены автоматически 27 июня в 15:00.