Совместная акция Broke Boys и BetBoom. Среди призов – электросамокаты и 200 000 фрибетов

В мае букмекерская компания BetBoom стала партнером блогерской команды Broke Boys, которая выступает в Медийной Футбольной Лиге. Ее фронтмены – Дмитрий Егоров и Артём «Райзен» Кузьмин, состав команды усилен профессиональными футболистами – Виталий Дьяков, Сергей Давыдов, Георгий Тигиев и другие.

BetBoom совместно с Broke Boys проводят акцию, в которой все участники могут выиграть фрибеты, футболки, электросамокаты, а также возможность встретиться с командой из Медиалиги.

Правила акции просты! Необходимо пройти по ссылке и нажать на кнопку “принять участие”, после чего совершать ставки на спорт. За каждые поставленные 3000 рублей участники будут получать купон, единственное условие – коэффициент должен быть от 1,30. Чем больше купонов, тем выше шанс выиграть призы!

Всего призовых мест десять:

● 1 место – участник получит 50 000 фрибетов, игровую футболку Broke Boys, а также возможность встретиться с футбольной командой.

● 2 место – 40 000 фрибетов, игровую футболку Broke Boys и также возможность встретиться с футбольной командой.

● 3 место – 30 000 фрибетов, игровую футболку Broke Boys и возможность встретиться с футбольной командой.

● 4 место – 25 000 фрибетов и электросамокат

● 5 место – 20 000 фрибетов и электросамокат

● 6 место – 15 000 фрибетов

● 7 место – 8 000 фрибетов

● 8 место – 6 000 фрибетов

● 9 место – 4 000 фрибетов

● 10 место – 2 000 фрибетов

Итоги розыгрыша призов будут подведены 29 июня в 18:00 во время прямой трансляции. Фрибеты начислят на баланс победителей уже на следующий день.

Еще больше акций на сайте BetBoom