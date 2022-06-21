Букмекеры отдали предпочтение «Зениту» в стартовом матче Кубка PARI Премьер

21 июня стартует турнир Кубок PARI Премьер, организованный телеканалом «Матч ТВ» в партнерстве с букмекерской компанией PARI. В матче первого тура чемпион России «Зенит» сыграет на своем поле в Санкт-Петербурге с ФК «Пари НН».

По оценке аналитиков PARI, «Зенит» подходит к стартовой игре в статусе очевидного фаворита. Сделать ставку на триумф хозяев в основное время игры можно по коэффициенту 1.40, что соответствует примерно 70% вероятности. Поставить на ничью можно за 5.10 (около 19%), победа «Пари НН» оценивается коэффициентом 8.70 (примерно 11%).

Вероятность того, что «Зенит» в результате победит с учетом серии пенальти, оценивается коэффициентом 1.20 (около 79%). Шансы «Пари НН» выиграть по итогам всей встречи равны 4.50 (примерно 21%).

Если говорить о результативности встречи, аналитики склоняются к тому, что команды на двоих забьют более двух мячей. Ставки на ТБ 2.5 принимаются с коэффициентом 1.63. В то же время на ТМ 2.5 предлагается коэффициент 2.30. При этом аналитики ожидают, что в стартовом матче Кубка PARI Премьер, скорее всего, забьют оба соперника. Вероятность этого события оценивается коэффициентом 1.80. Вариант, при котором отличиться сможет лишь одна команда, котируется за 2.00.

PARI также предлагает на этот матч целое множество дополнительных вариантов для заключения пари. В частности, сделать ставку на сухую победу петербуржцев можно по коэффициенту 2.40. Заключить пари на то, что «ПАРИ НН» выиграет хотя бы один тайм, можно за 3.55. А если победитель определится лишь в серии пенальти, сыграет ставка с коэффициентом 4.50.

До начала турнира ставки на итоговую победу «Зенита» принимаются с коэффициентом 2.20. Коэффициент на триумф ЦСКА составляет 3.30. Победа «Сочи» оценивается в 4.30. Ниже всего котировки на итоговый успех «Пари НН». Поставить на победу нижегородского клуба можно за 14.00.

Второй матч Кубка PARI Премьер, в котором встретятся «Зенит» и «Сочи», также состоится в Санкт-Петербурге. Со второй недели турнира все игры будут проходить в Москве. Соперники проведут друг с другом по одному матчу. По правилам соревнований, в случае ничьей в основное время назначаются послематчевые пенальти. Успех по итогам 90 минут приносит победителю 3 очка. Победа в серии пенальти стоит 2 очка. За поражение в серии пенальти начисляется 1 очко. Команда, которая наберет максимум очков, станет чемпионом.

Расписание оставшихся матчей:

25 июня 20:00 | Сочи — Зенит (Смена)

29 июня 20:00 | ЦСКА — Зенит (ВЭБ Арена)

1 июля 20:00 | Пари НН — Сочи (ВЭБ Арена)

4 июля 20:00 | ЦСКА — Пари НН (ВЭБ Арена)

7 июля 20:00 | Сочи — ЦСКА (ВЭБ Арена)