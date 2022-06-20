Olimpbet и КХЛ учредили новый предсезонный турнир в формате «3 на 3»

Даже летом Olimpbet не позволит скучать хоккейным болельщикам. Букмекерская компания представляет совместный с КХЛ проект – «OLIMPBET Турнир КХЛ 3х3». С 22 до 30 июня топовые игроки КХЛ, МХЛ и ВХЛ разделятся на восемь команд и проведут захватывающий турнир в формате «3 на 3». Все игры пройдут на «Арене Мытищи», в прямом эфире их покажут телеканалы KHL и KHL Prime, а решающие встречи – федеральный «Матч ТВ».

Формат «3 на 3» – сам по себе зрелищный и результативный, а новый турнир будет еще динамичнее. Игры пройдут на площадке в три раза меньше обычной, матчи будут состоять из трех периодов по восемь минут. Хоккеистам станет проще атаковать и сложнее защищаться. В новаторском и дерзком формате пройдут все встречи «OLIMPBET Турнира КХЛ 3х3».

«Olimpbet продолжает открывать для себя новые виды спорта с нестандартными форматами. Быстрые игры, красивые голы, голодные до соревнований хоккеисты КХЛ – все, что нужно болельщикам, – прокомментировал старт «OLIMPBET Турнира КХЛ 3х3» директор по развитию букмекерской компании Константин Гусев. – На наш взгляд, хоккей в формате «3 на 3» за счет зрелищности и скоротечности может вырасти в отдельный вид спорта. Мы очень рады, что стоим вместе с КХЛ у истоков нового турнира, который, надеемся, запомнится болельщикам и станет ежегодным».

«Для Лиги очень интересен хоккей в формате «3 на 3» – это динамика, высокие скорости, много красивых голов. Особенно учитывая «короткую» площадку на нашем турнире: уверен, он зайдет и зрителям, и самим хоккеистам, – заявил Сергей Доброхвалов, вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям. – Ноу-хау этого межсезонья – тренировочный лагерь, в котором игроки смогут начать подготовку к предсезонке. Спасибо нашим большим друзьям из Olimpbet, которые поддержали идею и вместе с нами здорово поработали. Мы все в предвкушении нового классного турнира, который наверняка получится ярким, а в дальнейшем подобные турниры станут регулярными».

На «OLIMPBET Турнире КХЛ 3х3» сыграют представители 14 клубов КХЛ, в том числе ЦСКА, «Металлурга», «Авангарда», «Трактора», «Спартака». Болельщики увидят в игре Сергея Толчинского, Николая Голдобина, Владислава Каменева, Александра Никишина и других звездных хоккеистов.

«Формат «3 на 3» нравится и болельщикам, и хоккеистам. Нет возни в средней зоне, откатов и раскатов, а игра идет на встречных курсах, – поделился ожиданиями от турнира нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский. – Я воспринимаю «OLIMPBET Турнир КХЛ 3Х3» не только как подготовку к будущему сезону, но и как возможность классно провести время с друзьями из других командах. Я уверен, что будет весело и хоккеистам, и зрителям».

Все матчи появятся в линии Olimpbet, а прямые трансляции можно будет смотреть на официальном YouTube-канале букмекера.