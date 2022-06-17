Olimpbet вернет половину ставки на победу Бетербиева в бою против Смита-младшего

В ночь с 18 на 19 июня россиянин Артур Бетербиев встретится с американцем Джо Смитом-младшим в легендарном нью-йоркском «Мэдисон-сквер-гарден». Бетербиев будет защищать титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF, Смит-младший – по версии WBO. Победитель заберет сразу три пояса.

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Бетербиев имеет идеальный послужной список в профессиональном боксе: 17 боев и 17 побед нокаутом. Он уверенно движется к статусу абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, на который претендует еще один россиянин Дмитрий Бивол. Бивол весной победил легендарного Сауля Альвареса и завоевал статус суперзвезды. Теперь очередь за Бетербиевым. Если он победит Смита-младшего и завладеет тремя поясами, то шансы на бой с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира существенно увеличатся.

Американец – не самый опасный соперник для Бетербиева. На его счету 31 бой, 28 побед (22 нокаутом) и 3 поражения. Три года назад Смит-младший разгромно проиграл тому же Биволу, после чего встречался с не самыми сильными оппонентами. 32-летний американец, не обладающий нокаутирующим ударом, вряд ли сможет победить мотивированного Бетербиева.

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